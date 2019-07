Tecnocasa diventa local partner della Fiorentina

Parte con il campionato 2019/2020 la collaborazione del Gruppo Tecnocasa con l’ACF Fiorentina. Le agenzie affiliate Tecnocasa, Tecnocasa Immobili per l’Impresa, Tecnorete e i punti vendita Kìron di Firenze città e provincia saranno infatti protagonisti del panorama calcistico di serie A grazie all’accordo siglato con l’ACF Fiorentina.

“Sono più di 20 anni che siamo presenti sul territorio – spiega Maurizio Palazzo, Area Manager Gruppo Tecnocasa Toscana – e abbiamo deciso di rafforzare il nostro legame con la città di Firenze e con i suoi abitanti stringendo questa partnership di valore che ci permette di essere ancora più vicini e visibili. La scelta è stata dettata anche dall’affinità del nostro Gruppo con il concetto di squadra, di attenzione ai giovani e di senso di appartenenza, elementi che caratterizzano il gioco del calcio.

Un’iniziativa di spessore di cui siamo orgogliosi – prosegue Palazzo – e in cui crediamo, sia come qualità degli accordi presi sia come unione d’intenti. I termini della collaborazione prevedono infatti un’attività di brandig come local partner che massimizza l’esposizione del marchio durante le partite di serie A e di Coppa Italia attraverso led a bordo campo, spot su maxischermo e presenza del logo sul portale ufficiale della squadra oltre che nelle newsletter inviate dall’ACF Fiorentina”. Il Gruppo Tecnocasa è quindi pronto per scendere in campo a fianco dei viola.

