LIVE – Summit di mercato in corso al centro sportivo, presenti tutti i dirigenti e il procuratore Riso

In questo momento è in corso, al centro sportivo Davide Astori, il summit di mercato di cui già ieri parlava Daniele Pradè. Riunione importante, che servirà per gettare le basi della rosa da regalare a Iachini, che vede presenti tutte le alte cariche della società viola. Come raccolto, sono presenti, oltre al tecnico ed al d.s., Joe Barone, Giancarlo Antognoni, più i due ex giocatori Dario Dainelli e Alberto Aquilani, uno dirigente e l’altro nello staff di Iachini.

13.52 Arrivato anche l’agente Beppe Riso, procuratore di svariati giocatori, come il viola Sottil, o gli obbiettivi Petagna e Zanellato.

IN AGGIORNAMENTO