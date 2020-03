Suggestione play out, ma la Fiorentina può essere coinvolta?

L’emergenza per la diffusione del Covid-19 ha spinto le istituzioni a fermare il campionato italiano. Ieri pomeriggio, nel consiglio federale, sono state abbozzate le soluzioni per assegnare i titoli di vincitori e vinti di questa Serie A se l’epidemia non dovesse permettere la ripresa dei giochi. Le ipotesi in campo sono chiare: la classifica potrebbe essere cristallizzata, diventerebbe finale quella del momento dell’interruzione. Diversamente si potrebbe non assegnare il titolo, come avvenuto nella stagione di Calciopoli (nonostante Moggi la definisca Falsopoli).

La terza soluzione, la più suggestiva per i tifosi, è quella di istituire playoff e playout. Nascerebbe così un mini torneo per assegnare lo scudetto e stabilire chi retrocede in Serie B. In linea generale c’è un vuoto normativo, le soluzioni sono al vaglio e il prossimo 23 marzo ci sarà un’altra assemblea che dovrebbe definire tutto. Dai corridoi della FIGC circola l’ipotesi che, in caso di playoff e playout, parteciperebbero rispettivamente le prime e le ultime quattro. Per ovvi motivi, consideriamo solo le seconde. Spal, Brescia, Genoa e Lecce dovrebbero sfidarsi per vincere un piccolo campionato: soltanto una si salverebbe, le altre andrebbero in B. Se, invece, dovessero partecipare sei squadre il margine di salvezza sarebbe maggiore. La Fiorentina verrebbe coinvolta solo nel caso in cui facessero i playout le ultime otto in classifica, essendo oggi al tredicesimo posto davanti a Torino e Sampdoria che hanno una partita in meno. Tutte ipotesi, al momento. Il 23 marzo se ne saprà di più.