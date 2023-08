Subito critiche per Christensen? “Tanti limiti. Terracciano giocherà ancora”

Tolti gli ottimi riflessi tra i pali ed un discreto piede (ma non eccezionale come si ha tendenza a scrivere in questi giorni), onestamente vedo poco. Incerto nelle uscite alte, spesso sbaglia la scelta della direzione nella quale respingere il pallone e anche nel posizionamento secondo me lascia a desiderare. Negli 1 vs 1 utilizza spesso e con discreti risultati la posizione sdoganata da Neuer in quel frangente (per intenderci) e probabilmente rubata all'hockey. Può essere un punto a suo favore. Onestamente non mi importa della caterva di gol subiti con l'Hertha Berlino. Dare tutta la colpa a lui sarebbe ingiusto dato che senza una difesa solida, il portiere spesso può fare ben poco. Al contrario, ci sono spesso portieri normalissimi che beneficiano di un sistema difensivo di alto livello, passando poi per ottimi giocatori. Non voglio essere troppo pesante anche perché sono dell'idea che giudicare i portieri sia il mestiere degli altri portieri o di chi ha studiato il ruolo in maniera più approfondita di quanto abbia mai fatto io. Per me praticano un altro sport, è un ruolo estremamente complesso e tecnico. Secondo me il rischio è che alla lunga la spunti ancora una volta Terracciano. Non sarà bravo con i piedi, non sarà dinamico ma almeno l'ambiente lo conosce, lui conosce il campionato ed è in qualche modo affidabile. Sai cosa aspettarti