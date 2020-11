Su DAZN ancora tre partite della Fiorentina in un mese. Tutte le info

Violanews vi segnala la possibilità di abbonarvi direttamente CLICCANDO SU QUESTO LINK

Il programma viola

Dopo aver visto su DAZN Parma-Fiorentina adesso è il turno di Fiorentina-Benevento in programma domenica 22 novembre alle 12.30 mentre la settimana successiva il 29 novembre i viola sono attesi su DAZN da un match difficilissimo: Milan-Fiorentina con il canonico orario delle 15. Ma non finisce qui perchè DAZN trasmetterà anche Atalanta-Fiorentina in programma domenica 13 dicembre alle 15. Ancora una volta abbonandovi adesso (CLICCA QUI) potrete seguire tre match dei viola con soli 9,99 euro.