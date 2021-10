Stovini: “Vlahovic come Chiesa e Bernardeschi, fischi normali. Ma la società…”

La preoccupazione di Stovini per la sconfitta di Venezia e per la gestione del caso Vlahovic

Sulla vicenda Vlahovic l'ex difensore dice la sua: "Qualche strascico ci può essere, ieri non ha dimostrato niente a parte un tiro. A Firenze non si può arrivare sempre a situazioni come quelle di Chiesa e Bernardeschi, anche stavolta il calciatore si è comportato male, senza riconoscenza, anche se la società si doveva muovere prima e gestire la faccenda in maniera diversa. Come proteggere Vlahovic e la squadra? Avrebbe già dovuto esserci un intervento dei dirigenti, anche sapendo che non avrebbe firmato, il serbo serve e va difeso. Gli insulti dei tifosi? I fischi sono normali. Se da qui a gennaio, faccio un esempio stupido, segna quindici gol tutto cambia ma resta il fatto che ha rifiutato un rinnovo da cinque milioni per quattro anni mentre fino a un anno fa nessuno sapeva chi era".