Stovini: “Per Commisso sarà difficile fare peggio dei Della Valle”

Di seguito un estratto dell’intervista di Lorenzo Stovini ai taccuini de Il Posticipo: “Fare peggio dei Della Valle per Commisso sarà difficile, credo che farà meglio. Adesso siamo sulle ali dell’entusiasmo, vedremo più avanti se arriverà qualche acquisto importante. Tutto dipenderà anche dagli acquisti che verranno fatti e quale sarà l’obiettivo generale, ma fare peggio di questi ultimi anni è difficile. Se il campionato fosse durato altre due giornate, la Fiorentina sarebbe retrocessa in B”.

Ha poi continuato: “I Della Valle? Quando sono arrivati non c’era niente, la Fiorentina era in C. Negli anni il rapporto tra loro e i tifosi è cambiato. Puoi anche essere un imprenditore, ma se ti butti nel calcio devi avere un po’ di passione e capire come rapportarti con la piazza. (…) C’era questo disinteresse e questo approccio imprenditoriale. Ai tifosi non piace vedere la Fiorentina vivacchiare. Poi i Della Valle non avevano nemmeno troppo interesse secondo me”.