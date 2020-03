Stovini: “Futuro di Chiesa? Da capire quali sono gli obiettivi della nuova società”

Lorenzo Stovini, ex difensore e tifoso della Fiorentina, ha concesso e proprie opinioni al portale europacalcio.it. Queste le sue parole in ottica viola

Bisognerà sempre vedere quali saranno le reali intenzioni della società sulla cessione di Chiesa, ovvero se allestire una squadra per puntare in alto oppure no… Sicuramente Commisso, appena è diventato presidente della Fiorentina, non poteva cederlo, sarebbe stato un delitto. L’attuale numero uno viola è arrivato con tanto entusiasmo, ha portato una ventata nuova, quindi sarà necessario capire quali sono i reali obiettivi della squadra in vista della prossima stagione.