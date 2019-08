Stendardo: “Vlahovic? Montella dovrà gestirlo senza dargli troppe responsabilità”

Guglielmo Stendardo, ex difensore di Atalanta e Lazio, ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Sia Badelj che Pulgar hanno fatto una discreta partita. Nel primo tempo è stata una Fiorentina lenta nel palleggio, ma le occasioni ci sono state e comunque di fronte c’era un avversario che non è di Serie C come dice la categoria. Gli ingressi di Montiel e Vlahovic hanno fatto la differenza. L’importante è che la Fiorentina sia pronta con il Napoli, sarà un’altra partita. Vlahovic? Montella dovrà gestirlo al meglio, senza fargli sentire troppa responsabilità. Ha grandi qualità e la Fiorentina potrà contare su di lui, anche se credo serva anche un altro attaccante”.