Stendardo: “Reazione di Sottil non giustificabile, mancanza di rispetto verso l’allenatore”

Ai microfoni di Rai Sport ha parlato Guglielmo Stendardo:

Da un lato è comprensibile la rabbia del calciatore che stava facendo bene e stava saltando l’uomo, ma non è mai giustificabile la mancanza di rispetto nei confronti dello staff tecnico. Non è mai facile uscire dal campo soprattutto se sei protagonista in partita, ma certe cose non dovrebbero accadere perché alla base ci deve essere rispetto per il compagno che sta per entrare e per la scelta dell’allenatore, che sia comprensibile o meno.