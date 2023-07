Stella Rossa-Fiorentina: come seguire al meglio la partita

Stasera, dopo le prime amichevoli pre-stagionali contro Primavera, Parma e Catanzaro, la Fiorentina di Vincenzo Italiano affronterà la Stella Rossa al Marakàna di Belgrado. Purtroppo, non è prevista alcuna diretta tv per il test amichevole, con il club serbo che gestisce i diritti per la sfida e con la diretta che sarà trasmessa soltanto in Serbia. La diretta testuale del match sarà comunque presente su Violanews, mentre su Radio Bruno sarà possibile seguire la telecronaca della partita a casa di Giovanni Sardelli e Matteo Dovellini, mentre lo streaming sarà visibile dal sito ufficiale della Fiorentina.