Renzo Ulivieri, Presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, è tornato a parlare del botta e risposta tra Daniele Pradè e Vincenzo Italiano scoppiati in seguito all'esultanza, ritenuta troppo eccessiva, dell'ex tecnico viola al termine della partita: "A me è capitato di scappare di corsa come ha fatto Italiano: quado col Bologna vincemmo la partita col Chievo che ci diede la promozione. Temevo l'invasione e che mi portassero via il cappotto portafortuna. Forse dovremmo essere tutti più moderati ma non me la sento di dirglielo a Italiano".

Ulivieri continua poi riferendosi al Direttore sportivo viola: "Allo stesso tempo non me la sento di dire a un dirigente che non può riprendere un allenatore che gioisce. Io capisco il momento, il lutto che ha colpito Palladino è qualcosa che tocca tutti ma se ci fosse stata una mancanza di rispetto prima della partita, a mente fredda, capirei di più la delusone del dirigente. Il fatto che accada dopo indica più che sei pervaso dalla tensione.

Per concludere, l'ex allenatore di Torino e Bologna tra le altre, si augura che tutto possa sistemarsi con una risata e una stretta di mano: "Spero che, pur nel rispetto di tutti e di tutto ciò che è successo, Pradè e Italiano finiscano per farsi una risata con tanto di stretta di mano. Magari non accadrà subito ma col tempo lo faranno".