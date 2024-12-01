Fiorentina e Inter sono uguali in classifica ma profondamente diversi in tante altre caratteristiche. E la gara sarà da cuori forti

Redazione VN
Sebastien Frey

VIDEO VN - Frey: "Sono contento per Palladino. Oggi la Fiorentina è concreta"

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E chi l'avrebbe detto che Fiorentina-Inter fosse di questa caratura? In pochi ci avrebbero scommesso a inizio campionato: stessi punti, solita differenza reti, stessa forma, ma due squadre diversissime. I nerazzurri, scrive il Corriere Dello Sport, sono un prodotto finito, i viola sono "appena iniziato". Inzaghi ha rinforzato la rosa mantenendo interpreti che da anni vestono quella maglia, Palladino ha ribaltato panchina e squadra: la continuità che sfida il cambiamento. Il tecnico di casa ha chiesto spensieratezza, ciò che da Milano non possono permettersi con l'obiettivo scudetto dichiarato.

Moise Kean

Duello

Sarà anche la sfida fra Lautaro Martinez (135 gol in maglia Inter) e il nuovo Kean, scommessa vinta dalla Fiorentina. L'argentino è in un momento in cui non segna a raffica, l'ex Juve ha ritrovato una grande voglia e ha tutto da dimostrare. Otto vittorie per i gigliati con la difesa a quattro, mentre Inzaghi con quella a tre ha saputo dire la sua sempre.

Sogni e attesa

Firenze spera, vuole cullare il sogno e si gode una partita che vale tantissimo. L'attesa è palpabile. Dal 2016, infatti, con Sousa in panchina, l'altissima classifica durò quasi tutto il girone di andata: oggi la città rivede quelle notti. Ma il risultato non cambierebbe le ambizioni e l'autostima del gruppo, frutto dell'identità ormai radicata. Tanto che per i viola è un crash test di maturità, per l'Inter uno per lo scudetto. I nerazzurri si sono svegliati dal derby con il Milan, ora la Fiorentina è l'avversario giusto per capire se la squadra si ancora in grado di vincere uno scontro diretto. Turnover efficace, condizione e fame sono le parole chiave della squadra nerazzurra. La concorrenza è cresciuta e ora la fame non deve mai mancare per rendere sempre al meglio.

ACF Fiorentina v FC Internazionale - Serie A TIM
FLORENCE, ITALY - JANUARY 28: Lautaro Martinez of FC Internazionale competes for the ball with Jonathan Ikone of ACF Fiorentina during the Serie A TIM match between ACF Fiorentina and FC Internazionale - Serie A TIM at Stadio Artemio Franchi on January 28, 2024 in Florence, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

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