Fiorentina e Inter sono uguali in classifica ma profondamente diversi in tante altre caratteristiche. E la gara sarà da cuori forti
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E chi l'avrebbe detto che Fiorentina-Inter fosse di questa caratura? In pochi ci avrebbero scommesso a inizio campionato: stessi punti, solita differenza reti, stessa forma, ma due squadre diversissime. I nerazzurri, scrive il Corriere Dello Sport, sono un prodotto finito, i viola sono "appena iniziato". Inzaghi ha rinforzato la rosa mantenendo interpreti che da anni vestono quella maglia, Palladino ha ribaltato panchina e squadra: la continuità che sfida il cambiamento. Il tecnico di casa ha chiesto spensieratezza, ciò che da Milano non possono permettersi con l'obiettivo scudetto dichiarato.
DuelloSarà anche la sfida fra Lautaro Martinez (135 gol in maglia Inter) e il nuovo Kean, scommessa vinta dalla Fiorentina. L'argentino è in un momento in cui non segna a raffica, l'ex Juve ha ritrovato una grande voglia e ha tutto da dimostrare. Otto vittorie per i gigliati con la difesa a quattro, mentre Inzaghi con quella a tre ha saputo dire la sua sempre.
Sogni e attesaFirenze spera, vuole cullare il sogno e si gode una partita che vale tantissimo. L'attesa è palpabile. Dal 2016, infatti, con Sousa in panchina, l'altissima classifica durò quasi tutto il girone di andata: oggi la città rivede quelle notti. Ma il risultato non cambierebbe le ambizioni e l'autostima del gruppo, frutto dell'identità ormai radicata. Tanto che per i viola è un crash test di maturità, per l'Inter uno per lo scudetto. I nerazzurri si sono svegliati dal derby con il Milan, ora la Fiorentina è l'avversario giusto per capire se la squadra si ancora in grado di vincere uno scontro diretto. Turnover efficace, condizione e fame sono le parole chiave della squadra nerazzurra. La concorrenza è cresciuta e ora la fame non deve mai mancare per rendere sempre al meglio.
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