Tuttosport scrive oggi di un giovane talento viola al quale potrebbe essere interessata l'Inter: Pietro Comuzzo. Secondo quanto scrive il quotidiano, i nerazzurri avrebbero in mente prossimamente di regalare a Inzaghi l’erede di Acerbi. E, in tal senso, la gara di Firenze potrebbe essere un test importantissimo per valutare Pietro Comuzzo, 20anni a febbraio, una delle grandi rivelazioni che ha proposto questo campionato. Il ragazzo ha un contratto lungo con la Fiorentina (fino al 2028) e il fatto che Spalletti lo abbia convocato in Nazionale non può che aumentare la sua valutazione, però il fondo Oaktree non pone preclusioni a investimenti, anche importanti, su giocatori di prospettiva e Comuzzo appartiene sicuramente a questa categoria.

FLORENCE, ITALY - NOVEMBER 28: Pietro Comuzzo of ACF Fiorentina in action during the UEFA Conference League 2024/25 League match between ACF Fiorentina and Pafos FC at Stadio Artemio Franchi on November 28, 2024 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)