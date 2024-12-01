Secondo il quotidiano, i nerazzurri potrebbero essere interessati al centrale viola
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Tuttosport scrive oggi di un giovane talento viola al quale potrebbe essere interessata l'Inter: Pietro Comuzzo. Secondo quanto scrive il quotidiano, i nerazzurri avrebbero in mente prossimamente di regalare a Inzaghi l’erede di Acerbi. E, in tal senso, la gara di Firenze potrebbe essere un test importantissimo per valutare Pietro Comuzzo, 20anni a febbraio, una delle grandi rivelazioni che ha proposto questo campionato. Il ragazzo ha un contratto lungo con la Fiorentina (fino al 2028) e il fatto che Spalletti lo abbia convocato in Nazionale non può che aumentare la sua valutazione, però il fondo Oaktree non pone preclusioni a investimenti, anche importanti, su giocatori di prospettiva e Comuzzo appartiene sicuramente a questa categoria.
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