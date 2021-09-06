La Nazione nota che la vittoria contro il Torino ha elevato la media punti della Fiorentina con Terracciano tra i pali: sono 11 vittorie in 19 partite, una ruolino di marcia che, se proiettato lungo l'arco di un campionato, avrebbe valso l'accesso all'Europa per la Fiorentina delle ultime due stagioni.

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