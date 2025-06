Repubblica fiduciosa: “Bella boccata d’ossigeno. Forse è la svolta buona”

"È presto per dire se la Fiorentina ha davvero svoltato e ha trovato la strada giusta per recuperare il tempo perduto, ma questa è una bella boccata di ossigeno per uscire dalla crisi e lavorare con serenità"

"Non solo per rimanere nella scia delle squadre che lottano per un posto in Europa, ma soprattutto per confermare le buone sensazioni avute contro il Panathinaikos. È presto per dire se la Fiorentina ha davvero svoltato e ha trovato la strada giusta per recuperare il tempo perduto, ma questa è una bella boccata di ossigeno per uscire dalla crisi e lavorare con serenità. Una vittoria piena, rotonda, strabiliante. Uno strapotere emozionante.