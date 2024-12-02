Tra i pareri medici raccolti dai quotidiani sul malore di Edoardo Bove, segnaliamo le parole di Giuseppe Capua, componente della Commissione medica della Federazione Italiana Giuoco Calcio e presidente della Commissione antidoping, che a La Stampa dice: «Gli atleti che gareggiano ai livelli di Edoardo Bove sono ‘iper-controllati'. È evidente che certi eventi patologici non sono purtroppo prevedibili. È davvero difficile che sia sfuggito qualcosa ai medici. Le condizioni degli atleti vengono controllate attentamente, frequentemente e scrupolosamente».

Cosa pensa sia successo ad Edoardo Bove? «In questo momento abbiamo davvero pochissime informazioni. Le prime informazioni non ufficiali parlano di crisi epilettica e di una crisi cardiologica, non sappiamo se entrambe o in che ordine. Bisognerà attendere una diagnosi ufficiale. Confido molto nella serietà e nella professionalità dei medici della Fiorentina». Sul tema stress fisico e mentale dei calciatori, Capua aggiunge: «Non credo che sia questo. In questo caso, secondo me, vale la legge dei grandi numeri: tanti atleti ad alto livello e purtroppo qualcuno di essi può essere vittima di eventi patologici non prevedibili».