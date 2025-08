Nzola saluta la Fiorentina: va al Pisa, oggi le visite mediche a Bologna

Il giocatore è atteso oggi a Bologna per sostenere le visite mediche, nello stesso centro dove era presente anche Juan Cuadrado, pronto a un nuovo capitolo della sua carriera e in attesa dell'annuncio ufficiale.

Nzola, arrivato a Firenze con grandi aspettative, non è riuscito a lasciare il segno in maglia viola. Il suo addio rientra nella strategia del club di sfoltire la rosa e alleggerire il reparto offensivo, in attesa di un nuovo innesto. La dirigenza continua infatti a lavorare per consegnare a Pioli un attaccante più funzionale al progetto. Lo scrive Tuttosport.