Nazione: “Test fisici e presentazione nuova maglia. Inizia la stagione viola”

L'estate della Fiorentina entrerà nel vivo il 7 e l'8 luglio con il raduno, i test fisici e atletici e la presentazione della nuova maglia Joma

Redazione VN 28 giugno 2026 (modifica il 28 giugno 2026 | 10:04)

L'estate della Fiorentina entrerà nel vivo il 7 e l'8 luglio con il raduno, i test fisici e atletici e la presentazione della nuova maglia Joma. Il 9 luglio inizierà il ritiro al Viola Park, giornata in cui è attesa anche la presentazione ufficiale di Fabio Grosso, nel ventesimo anniversario della storica vittoria dell'Italia ai Mondiali del 2006.

La preparazione sarà scandita da diverse amichevoli: il 19 luglio contro la Primavera, il 22 con il Gubbio e, successivamente, dalla tournée in Inghilterra con le sfide al QPR (25 luglio) e al Watford (29 luglio).

Rientrata in Italia, la squadra affronterà Deportivo La Coruña (6 agosto) e Modena (8 agosto) prima dell'esordio ufficiale in Coppa Italia, in programma il 14 agosto al Franchi contro la vincente di Benevento-Ravenna. Dieci giorni dopo prenderà il via anche il campionato con la trasferta sul campo della Roma. Lo scrive la Nazione.