Sul Messaggero di oggi si presenta la partita di domani tra Fiorentina e Lazio come "una battaglia da bomber, cannoni tesi a Firenze". Il riferimento è ovviamente a Immobile e Vlahovic, entrambi a quota 19 gol nella classifica marcatori ed entrambi a segno nel match d'andata vinto 2-1 dai biancocelesti. "L'assalto biancoceleste alla Champions ora deve proseguire contro la Fiorentina senza titubanze. In teoria c'è un abisso oggi fra le due squadre (64 punti a 35), ma le antenne restino drizzate" si legge nell'articolo dove si citano anche il recente trascorso che sorride alla Lazio: 7 vittorie nelle ultime 10 partite giocate.