Firenze, Roma e tutto il mondo del calcio è rimasta ieri sera col fiato sospeso e i brividi di paura per molti minuti. Niente però può essere paragonato all'incubo vissuto dai familiari di Edoardo Bove. La Repubblica racconta che la madre Tanya, che era presente sulle tribune del Franchi, avrebbe accusato un lieve malore in quei momenti.

Presenti allo stadio anche la moglie e i figli di Joe Barone, il cui dolore si può solo immaginare mentre la mente di Firenze è tornata ad Astori e al dramma di Antognoni, nel novembre 1981, salvato dal massaggio cardiaco in campo dopo uno violento scontro con Martina. I genitori di Bove si sono poi precipitati immediatamente a Careggi insieme alla fidanzata di Edoardo e ad altri parenti e amici, presenti anche in questa mattinata dove lo stato d'animo è, fortunatamente, diverso.