La Gazzetta dello Sport ha intervistato Daniele Andreini, responsabile dell'Unità Operativa di Cardiologia di una nota clinica di Milano. Ecco le sue parole su Bove

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La Gazzetta dello Sport ha intervistato Daniele Andreini, responsabile dell'Unità Operativa di Cardiologia di una nota clinica di Milano. Ecco le sue parole su Bove:

Sembra essere stato il classico arresto cardiaco. Al 99% dei casi si tratta di un'aritmia del cuore. E stato rianimato, gli è stato fatto il massaggio cardiaco. Non si può escludere che il cuore sia ripartito con il massaggio e che poi sia stato necessario usare il defibrillatore, in ambulanza o in ospedale. Se c'è una causa scatenante sotto, l'aritmia passa ma poi si può ripresentare. È presto per dirlo. Se è stato un arresto cardiaco defibrillato, indipendentemente dalla causa, un ritorno alle gare è difficile. Ma è prematuro parlarne
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