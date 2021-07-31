Nell’edizione odierna de La Nazione si parla del match andato in scena in quel di Moena tra Fiorentina e Virtus Verona. Per il quotidiano a prendersi la copertina del match, seguito da tutta la dirigenza viola, è stato ancora una volta il baby Alessandro Bianco. Il classe 2002, sotto gli occhi del padre e dell’agente ha sfoderato l’ennesima prestazione di personalità, confermandosi una delle note più liete del ritiro viola. Oltre a Bianco, è da sottolineare la partita di Cristiano Biraghi. L’ex Inter è di fatto entrato nel vivo di quasi tutte le reti: l’autogol-beffa che all’11’ ha aperto la sfida (botta di Bonaventura sul palo carambolata in rete dopo una deviazione del portiere Simi) nasce infatti dai suoi piedi, così come il cross da corner per il 3-0 di Milenkovica dopo il bel bis di Saponara. Una bella risposta dopo la conferenza stampa degli scorsi giorni.

VN - Fiorentina-V. Verona, più e meno: Milenkovic fino in fondo, Munteanu rimandato