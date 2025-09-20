Fiorentina-Como è già una cartina tornasole sulla reazione viola dopo la sconfitta contro il Napoli. Ma non sarà una partita facile. Il Como è tra le squadre con la maggior precisione dei passaggi sulla corta e sulla media distanza. E' capace di alternare pressing alto sugli avversari e ripartenze fulminee dopo aver attirato gli avversari con la costruzione dal basso. Dal punto di vista difensivo è la quarta miglior realtà per numero di tiri (32) e tiri in porta (7) concessi agli avversari.

Per questo la Fiorentina deve ritrovare la qualità a centrocampo con un Fagioli al centro della manovra. Servirà gestire maggiormente i tempi e spazi con più consapevolezza. Lo riporta il Corriere Fiorentino.