Il mercato viola è in fermento e tra i temi caldi c’è il futuro di Pietro Comuzzo. Il giovane difensore, gioiello del vivaio viola, è nel mirino del Napoli, con Antonio Conte determinato a portarlo in azzurro. La trattativa procede con continui contatti tra le parti: la Fiorentina chiede 40 milioni (bonus inclusi) e aspetta un ulteriore sforzo del club partenopeo, che sta facendo passi avanti per chiudere l’operazione. La strada oramai pare tracciata.

Intanto, la difesa della Fiorentina è in evoluzione: Valentini potrebbe trasferirsi al Verona in cambio di Ghilardi, mentre resta aperto anche il discorso Biraghi-Faraoni. Il mercato viola non si ferma, con Fagioli tra gli obiettivi e altre piste ancora da esplorare dopo la sfida contro il Genoa.