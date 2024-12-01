La Repubblica scrive oggi di un doppio ex della sfida di oggi tra Fiorentina e Inter: Robin Gosens. Come riporta il quotidiano, l'esterno viola in nerazzurro non trovò spazio, con la società che gli lasciò intendere che sarebbe stato meglio cercare un altro club perché a Milano non avrebbe probabilmente giocato. Da lì il trasferimento finalizzato per circa 15 milioni di euro all'Union Berlin ed il resto è storia: l’annata in Germania, la voglia d’Italia, l’approdo a Firenze nelle ultime battute del mercato estivo. Nessuna rivalsa, semmai la costante ricerca della vittoria. Questo animerà la partita di Robin Gosens che in viola al momento ha collezionato 13 partite e 3 gol.

"Dal primo istante però ho capito che questa era una grande squadra. De Gea è il miglior portiere della Serie A ed una fonte di ispirazione per tutti noi, Kean un attaccante completo che ha tutto per diventare una top star. Contro l’Inter capiremo chi siamo, sono i favoriti per lo scudetto. Lì ho vinto tre titoli e non vedo l’ora di salutare i miei ex compagni" - ha detto Gosens pochi giorni fa a TNT Sports. Nel frattempo, la Fiorentina può riscattarlo dall’Union per 7 milioni, ed oggi Robin dividerà la fascia con Bove, mentre davanti si ritroverà il proprio passato e la possibilità di entrare nella storia della Fiorentina.