Fiorentina-Inter sarà anche Moise Kean contro Lautaro Martinez. E chissà che l'attaccante viola non abbia un vantaggio dalla sua
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Fiorentina-Inter sarà anche Moise Kean contro Lautaro Martinez. Saranno loro due fra gli osservati speciali della sfida del Franchi. La Nazione spiega che sono loro due ciò che di buono ed emozionante ci sia nel calcio attuale: l'Inter sta raccogliendo i frutti di una programmazione pluriennale, la Fiorentina ha la freschezza del nuovo. Kean è la sorpresa, Lautaro la certezza (insieme a Thuram).
PalcoI due si divideranno al millimetro la scena, avendo i mezzi per aprire o chiudere la partita. Ma secondo il quotidiano l'attaccante viola potrebbe avere addirittura un vantaggio: le motivazioni. Kean sta bene, ha grande energia ed è in fiducia, ha capito che può essere lui a trascinare la squadra. E un gol contro l'Inter potrebbe accenderlo ancora. Nerazzurri avvisati.
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