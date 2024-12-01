Fiorentina-Inter sarà anche Moise Kean contro Lautaro Martinez. E chissà che l'attaccante viola non abbia un vantaggio dalla sua

Redazione VN
Adrian Mutu

VIDEO VN - Mutu: "Kean qui ha la fiducia. Paragoni? Fisicamente è fortissimo"

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Fiorentina-Inter sarà anche Moise Kean contro Lautaro Martinez. Saranno loro due fra gli osservati speciali della sfida del Franchi. La Nazione spiega che sono loro due ciò che di buono ed emozionante ci sia nel calcio attuale: l'Inter sta raccogliendo i frutti di una programmazione pluriennale, la Fiorentina ha la freschezza del nuovo. Kean è la sorpresa, Lautaro la certezza (insieme a Thuram).

Palco

I due si divideranno al millimetro la scena, avendo i mezzi per aprire o chiudere la partita. Ma secondo il quotidiano l'attaccante viola potrebbe avere addirittura un vantaggio: le motivazioni. Kean sta bene, ha grande energia ed è in fiducia, ha capito che può essere lui a trascinare la squadra. E un gol contro l'Inter potrebbe accenderlo ancora. Nerazzurri avvisati.
Moise Kean

ACF Fiorentina v FC Internazionale - Serie A TIM
FLORENCE, ITALY - JANUARY 28: Lautaro Martinez of FC Internazionale celebrates after scoring a goal during the Serie A TIM match between ACF Fiorentina and FC Internazionale - Serie A TIM at Stadio Artemio Franchi on January 28, 2024 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

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