VIDEO VN - Borja Valero: "La Fiorentina si è meritata questa sfida. L'Inter squadra da battere"

La Gazzetta dello Sport analizza oggi la formazione che potrebbe schierare l'Inter contro la Fiorentina di Raffaele Palladino. Secondo il quotidiano i nerazzurri dovrebbero partire con Sommer tra i pali, Bisseck, De Vrij e Bastoni in difesa, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Di Marco a centrocampo, ed il duo composto da Thuram e Lautaro Martinez davanti. Assenti Acerbi, Pavard e Carlos Augusto.