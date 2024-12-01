Le scelte si Simone Inzaghi

Redazione VN
Borja Valero

VIDEO VN - Borja Valero: "La Fiorentina si è meritata questa sfida. L'Inter squadra da battere"

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La Gazzetta dello Sport analizza oggi la formazione che potrebbe schierare l'Inter contro la Fiorentina di Raffaele Palladino. Secondo il quotidiano i nerazzurri dovrebbero partire con Sommer tra i pali, Bisseck, De Vrij e Bastoni in difesa, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Di Marco a centrocampo, ed il duo composto da  Thuram e Lautaro Martinez davanti. Assenti Acerbi, Pavard e Carlos Augusto.

Lautaro: Acerbi
ROME, ITALY - OCTOBER 20: Lautaro Martinez and Francesco Acerbi of FC Internazionale attend before the Serie A match between AS Roma and FC Internazionale at Stadio Olimpico on October 20, 2024 in Rome, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

Simone Inzaghi

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