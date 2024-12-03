Sempre al Messaggero nel corso della sua lunga intervista, Ivo Puccini, ha svelato anche un retroscena inquietante su un calciatore che oggi è protagonista in Serie A. Il medico della Lazio stava rispondendo ad una domanda sul caso Danso. Difensore che in estate sembrava ad una passo dalla Roma e che poi saltò per alcuni problemi di salute mai precisati. Il dottor Puccini ha così voluto svelare un caso che potrebbe corrispondere con quello visto a Roma pochi mesi fa:

Nel 2019 io visitai un giocatore importantissimo, che adesso sta andando per la maggiore e gioca in questa Serie A. Ma io non lo ritenni idoneo a giocare a calcio. Venne visitato in tre cliniche differenti perché l’ex direttore sportivo della Lazio Igli Tare lo voleva a ogni costo. Ma il no rimase fermo. Oggi, a meno di interventi successivi, il calciatore è in campo ma senza idoneità