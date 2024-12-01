Il Franchi si preannuncia da giorni tutto esaurito e in occasione di Fiorentina-Inter cancelli aperti dalle 16, con coreografia prevista

Redazione VN
Danilo Cataldi

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Sarà un Artemio Franchi delle grandi occasioni quello che ospiterà Fiorentina-Inter questa sera, una di quelle notti che Firenze vorrebbe vivere sempre. Le sette vittorie consecutive autorizzano a sognare e ad avere entusiasmo a mille, tanto che anche i tifosi stanno rispondendo (e lo faranno) al meglio. Da giorni è tutto esaurito in ogni ordine e grado nei 23.000 posti a sedere, peccato per la capienza ridotta. La fibrillazione è nell'aria e - come ricorda La Nazione - i cancelli dello stadio saranno aperti già dalle ore 16, così da evitare ingorghi.

Ci sarà la coreografia

La Fiesole ha preparato una coreografia da grandi occasioni, che si preannuncia bellissima, per supportare al meglio i ragazzi di Palladino. A testa alta.
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