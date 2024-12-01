La Fiorentina spera nel ritorno di Albert Gudmundsson. L'ex Genoa potrebbe essere il jolly di Palladino a partita in corso

Redazione VN
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Fiorentina-Pafos 3-2: gol e highlights della gara di Conference

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La Gazzetta Dello Sport analizza le possibili mosse di Raffaele Palladino nel big match di oggi. La sua Fiorentina dovrebbe essere la stessa di Como, ma con una novità molto attesa. Il possibile rientro tra i convocati di Albert Gudmundsson. L'islandese potrebbe essere un'arma per il tecnico viola, soprattutto nel finale. Molto però dipenderà dall'andamento della partita. La chiave tattica sarà Bove, in grado di abbassarsi in un 4-3-2-1 e poter consentire a Palladino di schierare 2 trequartisti in caso di necessità. Un albero di Natale molto offensivo, ma che l'allenatore viola starebbe studiando per alcuni momenti

ALBERT GUDMUNDSSON

Edoardo Bove
FLORENCE, ITALY - NOVEMBER 28: Edoardo Bove of ACF Fiorentina in action during the UEFA Conference League 2024/25 League match between ACF Fiorentina and Pafos FC at Stadio Artemio Franchi on November 28, 2024 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

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