Fiorentina-Pafos 3-2: gol e highlights della gara di Conference

La Gazzetta Dello Sport analizza le possibili mosse di Raffaele Palladino nel big match di oggi. La sua Fiorentina dovrebbe essere la stessa di Como, ma con una novità molto attesa. Il possibile rientro tra i convocati di Albert Gudmundsson. L'islandese potrebbe essere un'arma per il tecnico viola, soprattutto nel finale. Molto però dipenderà dall'andamento della partita. La chiave tattica sarà Bove, in grado di abbassarsi in un 4-3-2-1 e poter consentire a Palladino di schierare 2 trequartisti in caso di necessità. Un albero di Natale molto offensivo, ma che l'allenatore viola starebbe studiando per alcuni momenti