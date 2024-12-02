La ricostruzione della Gazzetta

Redazione VN
Giuseppe Marotta Inter

VIDEO VN - Marotta: "Situazione drammatica, speriamo che Bove guarisca"

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La Gazzetta dello Sport ricostruisce il malore accusato da Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, durante la gara contro l'Inter. Il contrasto con Dumfries, i giramenti di testa, poi qualche passo, lento e piano piano si è accasciato giù a terra, come per mettersi di lato.

Intervengono tutti, Inzaghi cade. I giocatori della Fiorentina con le mani sulla testa e in lacrime. Tutto il Franchi ammutolito, per loto è solo un'altra coltellata dopo Astori e Barone. Tutti chiamo l'ambulanza, che però non può entrare in campo. Ranieri strattona un sanitario, Gosens colpisce i verti, Dimarco piange. Insomma, ore dure per tutta Firenze.

Ranieri

Oggi si attendono novità per capire le condizioni del giocatori, questa notte in sedazione farmacologica.

Bove
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