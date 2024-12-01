Così la rosea su Fiorentina-Inter

Redazione VN
federico buffa

VIDEO VN - Buffa: "Borja Valero? Stupendo quello che ha fatto per la Fiorentina"

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La Gazzetta dello Sport scrive oggi del big match delle 18.00 tra Fiorentina e Inter, analizzando le due compagini in vista della partita del Franchi. Come riporta il quotidiano, per quanto riguarda i nerazzurri tornerà la ThuLa, la coppia Thuram-Lautaro, dopo venti giorni di assenza causa stop nazionali e turnover di coppa, coppia che trovò un gol a testa contro la Fiorentina nel settembre 2023, mentre i viola si affideranno al solito Kean, secondo in classifica marcatori dietro a Retegui ed appaiato proprio al nerazzurro Thuram con 9 reti all'attivo in Serie A.

L'exploit di Kean

Kean che, in attesa del rientro di Gudmundsson, sta comunque toccando livelli mai raggiunti prima, e quei 13 milioni pagati in estate per sottrarlo alla Juventus rischiano di divenire un vero e proprio affarone. A Firenze ha trovato il suo luogo ideale alla corte di Palladino, il quale gli ha messo a sostegno un arsenale di mezze punte (oggi toccherà a Colpani, Beltran e Bove innescarlo), e se la mettesse dentro anche oggi raggiungerebbe la doppia cifra in campionato come non succedeva dai tempi del Paris Saint-Germain.
Moise Kean

Moise Kean
COMO, ITALY - NOVEMBER 24: Moise Kean of ACF Fiorentina looks on during the Serie A match between Como 1907 and ACF Fiorentina at Stadio G. Sinigaglia on November 24, 2024 in Como, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

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