Così la rosea su Fiorentina-Inter
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La Gazzetta dello Sport scrive oggi del big match delle 18.00 tra Fiorentina e Inter, analizzando le due compagini in vista della partita del Franchi. Come riporta il quotidiano, per quanto riguarda i nerazzurri tornerà la ThuLa, la coppia Thuram-Lautaro, dopo venti giorni di assenza causa stop nazionali e turnover di coppa, coppia che trovò un gol a testa contro la Fiorentina nel settembre 2023, mentre i viola si affideranno al solito Kean, secondo in classifica marcatori dietro a Retegui ed appaiato proprio al nerazzurro Thuram con 9 reti all'attivo in Serie A.
L'exploit di KeanKean che, in attesa del rientro di Gudmundsson, sta comunque toccando livelli mai raggiunti prima, e quei 13 milioni pagati in estate per sottrarlo alla Juventus rischiano di divenire un vero e proprio affarone. A Firenze ha trovato il suo luogo ideale alla corte di Palladino, il quale gli ha messo a sostegno un arsenale di mezze punte (oggi toccherà a Colpani, Beltran e Bove innescarlo), e se la mettesse dentro anche oggi raggiungerebbe la doppia cifra in campionato come non succedeva dai tempi del Paris Saint-Germain.
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