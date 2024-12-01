Qualcosa si muove intorno alla vicenda della ricostruzione del Franchi. La Fiorentina, sottolinea oggi La Nazione, ha chiesto ufficialmente di poter avere una documentazione chiara e dettagliata sul progetto. Vuole conoscere lotti, costi e tempi. Tutto nero su bianco. Sara Funaro si è detta soddisfatta di questa svolta che aiuterebbe la ricostruzione del Franchi per la quale mancherebbero ancora un centinaio di milioni. Commisso si è detto disponibile ad investirne circa 50 ma chiederebbe in cambio la concessione del Franchi per almeno quarant'anni con tutti gli introiti che oltre al calcio ne potrebbero derivare tra eventi, concerti e altro.

Ma resterebbero da reperire ancora una cinquantina di milioni che PalazzoVecchio conta di racimolare dando vita a una sinergia tra enti locali e governo: 20 milioni di euro potrebbero arrivare dalla Regione altri 20 da Comune e Metrocittà e la parte mancante da Roma sempre che Firenze superi l'esame dei commissari Uefa in vista della candidatura a euro 2032.

Martedì prossimo Fiorentina e Comune si vedranno in Prefettura insieme al governatore Giani, Lega calcio, Comune di Empoli e club azzurro. Sì, perché si torna a parlare di un trasloco momentaneo a Empoli per qualche turno per accelerare i cantieri, ma da questo punto di vista Commisso e Ferrari pare non siano proprio d’accordo.