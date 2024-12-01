La Fiorentina contro l'Inter potrebbe essere la stessa che ha battuto il Como sette giorni fa. Un'inversione di tendenza

Redazione VN
Raffaele Palladino

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Da Italiano a Palladino è cambiato un mondo, anche nelle scelte. Se davvero il tecnico viola fosse orientato a schierare contro l'Inter lo stesso undici che ha superato il Como una settimana fa sarebbe decisamente un'inversione di tendenza rispetto ai cambi sempre orchestrati dal predecessore.

Tutti dentro

Ma, come scrive La Nazione, gioca chi sta meglio: ripartire dalle certezze è in questo momento il miglior modo che ha la squadra viola di dare continuità agli ottimi risultati ottenuti fin qui. In attesa del miglior Gudmundsson, ancora non al meglio ma che potrebbe pure trovare uno scampolo a partita in corso.  Poi, non meno importante, ci sarà da pensare alla Coppa Italia: il cammino dei viola inizierà mercoledì contro l'Empoli e allora più probabilmente si assisterà a una rotazione.
Palladino

Gudmundsson
LECCE, ITALY - OCTOBER 20: Albert Gudmunsson of Fiorentina injuries during the Serie A match between Lecce and Fiorentina at Stadio Via del Mare on October 20, 2024 in Lecce, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

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