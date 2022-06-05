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Il centrocampista dello Spezia, Giulio Maggiore (SCHEDA), ha un contratto in scadenza nel 2023 e non ha accettato la richiesta di prolungamento. come scrive Tuttosport, oltre al Torino, ci sarebbero anche Fiorentina, Bologna e Monza interessati. Il giocatore percepisce uno stipendio di circa 300mila euro e ha rifiutato un triennale da 600mila offertogli dagli aquilotti. Così, prende piede l'idea di una cessione, non appena i liguri avranno la possibilità di muoversi sul mercato.

La valutazione del giocatore è di 7 milioni di euro, ma visto il contratto in scadenza tra un anno, potrebbero bastarne 3/4 per chiudere l'affare. Il Torino sarebbe pronto a trattare senza problemi, ma attenzione alla Fiorentina, perché Vincenzo Italiano lo considererebbe un ottimo innesto per rinforzare il proprio reparto di centrocampo.