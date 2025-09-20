Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Fiorentina-Como, disponibili ancora 3.000 tagliandi. Il dato sui biglietti venduti

La Nazione

Fiorentina-Como, disponibili ancora 3.000 tagliandi. Il dato sui biglietti venduti

Fiorentina-Como, disponibili ancora 3.000 tagliandi. Il dato sui biglietti venduti - immagine 1
Il dato sui biglietti venduti per la sfida di domenica contro il Como
Redazione VN

Per la sfida contro il Como restano ancora 3.000 biglietti per arrivare al riempimento dell'Artemio Franchi al massimo della capienza consentita. Nella giornata di ieri la vendita dei tagliandi era a quota 6.000 che va sommata agli abbonamenti stagionali (13.478).

L'obiettivo è superare il dato delle presenze rivelate contro il Napoli, ossia 21.579. Anche in questo momento a capienza ridotta, comunque, i tifosi dimostrano sempre una grande presenza.

Leggi anche
Pioli e una Fiorentina Nicolussi-centrica: cambio modulo e nuova schema offensivo
Ferrara: “Con Pioli perso il senso del presente. E Pradé non farà come con Palladino”

© RIPRODUZIONE RISERVATA