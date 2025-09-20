Fiorentina-Como, disponibili ancora 3.000 tagliandi. Il dato sui biglietti venduti

Per la sfida contro il Como restano ancora 3.000 biglietti per arrivare al riempimento dell'Artemio Franchi al massimo della capienza consentita. Nella giornata di ieri la vendita dei tagliandi era a quota 6.000 che va sommata agli abbonamenti stagionali (13.478).
Il dato sui biglietti venduti per la sfida di domenica contro il Como
L'obiettivo è superare il dato delle presenze rivelate contro il Napoli, ossia 21.579. Anche in questo momento a capienza ridotta, comunque, i tifosi dimostrano sempre una grande presenza.
