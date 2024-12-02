Arrivato in estate quasi sul filo di lana del mercato, scegliendo la Fiorentina dopo aver capito che a Roma, nella sua Roma, l'avventura era al capolinea. Giusto il tempo di metabolizzare un trasferimento per lui traumatico e poi solo e soltanto Firenze. Edoardo Bove, ventidue anni, cresciuto nel settore giovanile della Roma, ha scelto la Fiorentina per crescere tecnicamente e come persona. Si è subito fatto ben volere dallo spogliatoio, entrando in punta di piedi e con personalità, mai sopra le righe, Anzi. Legato alla famiglia torna spesso a Roma. È forte il legame con la città, dove è nato il 16 maggio 2002, iniziando a giocare nella società Boreale Don Orione nel quartiere Appio-Latino. Anche ora che è a Firenze continua a seguire e a sostenere concretamente la sua ex società. Non solo calcio, visto che è un ottimo studente. Si è diplomato prendendo 100 all'istituto Giovanni Paolo Il di Ostia e parla tre lingue. È iscritto e studia presso l'università Luiss Guido Carli di Roma, dove frequenta un corso di Economia e Management. Lo scrive La Nazione