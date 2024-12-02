La priorità assoluta resta la salute di Edoardo Bove, ma si dovrà affrontare presto la questione del recupero della partita Fiorentina-Inter. La decisione sarà probabilmente discussa in un consiglio straordinario di Lega, ma il calendario fitto, con impegni europei per entrambe le squadre e altri appuntamenti come la Coppa Italia e la Supercoppa per l’Inter, rende complicato trovare una data utile prima di febbraio 2025.

La decisione di sospendere la partita è stata unanime e spontanea, con piena solidarietà da parte di dirigenti, giocatori e medici. Beppe Marotta, dirigente dell’Inter, ha sottolineato il senso di comunità nel calcio, esprimendo vicinanza alla Fiorentina e alla famiglia di Bove, augurandogli una pronta guarigione.

Quando la gara sarà recuperata, si ripartirà dal minuto della sospensione (il 17’), mantenendo la situazione di gioco e consentendo l’impiego di giocatori tesserati ma non inclusi nella distinta iniziale. Resta però da definire la data del recupero, in attesa di ulteriori sviluppi.