Costacurta a Repubblica: "Fiorentina ambiziosa, progetto che mi stuzzica. Mastantuono? Può essere il colpo dell'estate alla Nico Paz."
"Io il più pagato di sempre dal Milan?": Gonçalo Ramos risponde così
Billy Costacurta ha rilasciato un'intervista all'edizione nazionale de La Repubblica dove ha parlato anche della Fiorentina:
Voglio proprio vedere Mastantuono, può essere il colpo dell’estate: come talento può essere la copia esatta di Nico Paz. Mi incuriosisce molto. Ma ci sono molte cose che mi stuzzicano. Per esempio, la nuova generazione di allenatori giovanissimi, Aquilani, Grosso, Abate, lo stesso De Rossi, ci servono idee nuove, è importante qualcuno che voglia cambiare l’inerzia. E poi aspetto di vedere il Milan di Amorim cosa sarà, se il Como saprà confermarsi. Ma la Fiorentina è quella mi stuzzica: progetto interessante e ambizioso, ci stanno davvero provando
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Poku, ecco la freccia per l’attacco viola. Mercato da 8 anche se andasse via Kean
News calciomercato
Il Como non demorde su Kean. Romano: "In arrivo altra offerta"
Calciomercato
VN - Mandragora in uscita? Sondaggi da due squadre di Serie A
Rassegna stampa
Gazzetta: "Se parte Kean, Paratici punta 2 attaccanti in uscita dal Chelsea"
Rassegna stampa
Nazione: "Paratici ha offerto 2 formule al Leverkusen per arrivare a Poku"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti