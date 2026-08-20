Costacurta a Repubblica: "Fiorentina ambiziosa, progetto che mi stuzzica. Mastantuono? Può essere il colpo dell'estate alla Nico Paz."

Redazione VN
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Billy Costacurta ha rilasciato un'intervista all'edizione nazionale de La Repubblica dove ha parlato anche della Fiorentina:

Voglio proprio vedere Mastantuono, può essere il colpo dell’estate: come talento può essere la copia esatta di Nico Paz. Mi incuriosisce molto. Ma ci sono molte cose che mi stuzzicano. Per esempio, la nuova generazione di allenatori giovanissimi, Aquilani, Grosso, Abate, lo stesso De Rossi, ci servono idee nuove, è importante qualcuno che voglia cambiare l’inerzia. E poi aspetto di vedere il Milan di Amorim cosa sarà, se il Como saprà confermarsi. Ma la Fiorentina è quella mi stuzzica: progetto interessante e ambizioso, ci stanno davvero provando
ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa Italia

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