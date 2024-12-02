Nelle ore in cui Firenze e la Fiorentina iniziano a tirare un primo sospiro di sollievo, continuano le ricostruzioni su quanto accaduto ieri sera ad Edoardo Bove nel corso di Fiorentina-Inter. Il Corriere Fiorentino aggiunge qualche ulteriore dettaglio al racconto di cosa è successo dopo che il giocatore ha abbandonato il Franchi a bordo dell'ambulanza. Nel riprendere coscienza, prima che i sanitari lo addormentassero per preservarne le condizioni, «era in stato di agitazione, era inquieto», racconta chi gli era vicino. Come uno stato febbrile che rivela lo strazio vissuto per decine di minuti da famigliari, compagni, dirigenti e tifosi.

Malore Bove, le prime ipotesi

I medici vogliono capire il motivo dell’arresto cardiaco: tra le ipotesi (sempre più probabile) c’è un calo improvviso di potassio nel sangue che avrebbe causato problemi cardiaci. Da non escludere anche che il duro scontro avuto in campo con l’interista Dumfries, a seguito del quale Bove avrebbe parlato con la panchina del suo malessere, possa aver contribuito al malessere che ha fatto temere il peggio.