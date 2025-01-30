Napoli e Fiorentina a dialogo per Comuzzo

Redazione VN
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VIDEO - Gaffe social di Gudmundsson. Gioca a ping-pong con la maglia del Napoli

Raffaele Palladino in estate ha scelto di puntare sul giovane Pietro Comuzzo, punto fermo della difesa a quattro. I risultati gli hanno dato ragione perché, oltre ad avere un certo talento, il classe 2005 ha dimostrato anche di avere personalità. Poi c'è stato il rinnovo fino al 2028 e la chiamata del ct Spalletti per in Nazionale.

Antonio Conte (e non solo) ha notate le sue qualità e sta spingendo per averlo subito al fianco di Buongiorno. Il Napoli è partito da una prima offerta di 20 milioni, rifiutata dalla Fiorentina. Nella giornata di ieri il diretto sportivo, Giovanni Manna, ha incontrato l'agente del difensore per stabilire l'ingaggio. Il Napoli fa sul serio, ma per poter anche solo parlare con la Fiorentina, deve mettere sul tavolo almeno 35 milioni.

Pietro Comuzzo

Comuzzo
FLORENCE, ITALY - JANUARY 19: Pietro Comuzzo of ACF Fiorentina in action during the Serie A match between Fiorentina and Torino at Stadio Artemio Franchi on January 19, 2025 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

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