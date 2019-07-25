Una battaglia di nervi, ma anche un contratto lungo altre tre stagioni e una decisione rimandata. La Gazzetta dello Sport parla dello stallo dopo il meeting andato in scena martedì sul molo di Weehawken nel New Jersey tra Federico Chiesa e Joe Barone. Il braccio destro di Commisso lo avrebbe affrontato in modo duro, infastidito dall'atteggiamento che il talento viola aveva avuto nell'allenamento del mattino che ha costretto Montella a riprenderlo più volte fino ad escluderlo.

Da lì Barone avrebbe alzato la voce, con grida udibili anche da fuori. Addirittura - riporta il quotidiano - a Chiesa sarebbe stato imposto di chiedere scusa a tutta la squadra, di posare nella foto con la maglia e di rispondere alle domande fissate con la Cnbc, pena più di una multa. Il giocatore è stato ad un passo dalle lacrime, la società che impone la linea dura ed è disposta a tenere il giocatore anche contro la sua volontà.

LINK - LA LETTERA APERTA di Saverio Pestuggia a Federico Chiesa

https://www.violanews.com/calciomercato/calciomercato-lelenco-delle-operazioni-effettuate-dalle-20-squadre-di-serie-a/

https://www.violanews.com/news-viola/top-e-flop-di-fiorentina-benfica-continua-a-stupire-vlahovic-ma-che-gol-si-e-mangiato-benassi/

https://www.violanews.com/news-viola/rui-costa-difficile-tifare-contro-la-fiorentina-vlahovic-interessante-chiesa-spero-rimanga/