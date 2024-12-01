Fiorentina-Inter sarà anche la sfida nella sfida fra Adli e Calhanoglu, i due motori delle squadre che si sfideranno in campo
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Non ci sarà solo la sfida nella sfida fra Lautaro Martinez e Kean oggi al Franchi, ma anche un gran bel duello in mezzo al campo: quello fra Yacine Adli e Hakan Calhanoglu. Troppo importante l'ex Milan per il centrocampo di Palladino, che ha pure deciso di non convocarlo per la gara di Conference contro il Pafos. A Como è stato decisivo, ha inventato col pallone fra i piedi e gestito i ritmi della squadra e stasera non mancherà, ovviamente. Il vero cervello della Fiorentina è proprio lui, che ha messo a referto già 3 gol e altrettanti assist, rivelandosi fondamentale anche in zona gol.
Avversario di livelloDall'altra parte, però, troverà pane per i suoi denti, ovvero quell'Hakan Calhanoglu che è sempre più motore imprescindibile dell'Inter specialmente da quando Inzaghi lo ha piazzato in regia. Rigorista, ha già segnato quattro volte in stagione fra Champions e campionato. Come rileva La Nazione, sarà un'altra sfida da cuori forti.
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