Fiorentina-Inter sarà anche la sfida nella sfida fra Adli e Calhanoglu, i due motori delle squadre che si sfideranno in campo

Redazione VN
Donadel

VIDEO VN - Donadel sul centrocampo: "Ognuno ha qualità uniche. Adli mi attira"

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Non ci sarà solo la sfida nella sfida fra Lautaro Martinez e Kean oggi al Franchi, ma anche un gran bel duello in mezzo al campo: quello fra Yacine Adli e Hakan Calhanoglu. Troppo importante l'ex Milan per il centrocampo di Palladino, che ha pure deciso di non convocarlo per la gara di Conference contro il Pafos. A Como è stato decisivo, ha inventato col pallone fra i piedi e gestito i ritmi della squadra e stasera non mancherà, ovviamente. Il vero cervello della Fiorentina è proprio lui, che ha messo a referto già 3 gol e altrettanti assist, rivelandosi fondamentale anche in zona gol.

Avversario di livello

Dall'altra parte, però, troverà pane per i suoi denti, ovvero quell'Hakan Calhanoglu che è sempre più motore imprescindibile dell'Inter specialmente da quando Inzaghi lo ha piazzato in regia. Rigorista, ha già segnato quattro volte in stagione fra Champions e campionato. Come rileva La Nazione, sarà un'altra sfida da cuori forti.
Yacine Adli

FC Internazionale v Napoli - Serie A
MILAN, ITALY - NOVEMBER 10: Hakan Calhanoglu of FC Internazionale, in action, looks on during the Serie A match between FC Internazionale and Napoli at Stadio Giuseppe Meazza on November 10, 2024 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

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