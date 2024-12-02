Non esistono parole per la paura provata ieri sera da tutto il popolo viola e dal mondo del calcio in generale. Mondo che, purtroppo sempre di più, sta vivendo episodi del genere. Quello di Edoardo Bove è il terzo caso di malore in campo negli ultimi 3 anni.

Evan Ndicka

Christian Eriksen

Il 14 Aprile 2024, il difensore della Rona Ndicka è stato colto da un malore in campo durante la sfida con l'Udinese. Anche lui fu ricoverato in ospedale, ma si riprese subito.

Nel corso di una sfida degli Europei di tre anni fa, si è accasciato al suolo colpito da un infarto. Provvidenziale l'intervento di un compagno di squadra. Il centrocampista ex Inter non ha più potuto partecipare alla Serie A dopo ciò.

Lionello Manfredonia

Vittima di un arresto cardiaco durante la partita fra Bologna e Roma, il calciatore giallorosso fu salvato da un massaggiatore Si sveglio dopo 48 ore di coma. Fu costretto a ritirarsi dal calcio giocato