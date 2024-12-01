Le parole del "sindaco" Borja Valero sul match di stasera tra Fiorentina ed Inter
VIDEO VN - Borja Valero: "La gente conosce il mio affetto per Firenze, l'Inter un onore"
Su La Gazzetta dello Sport di oggi, le parole dell'ex Fiorentina ed Inter Borja Valero sul big match di questa sera. Ecco alcuni passaggi dell'intervista.
Sui sogni viola e sul pronostico per stasera"La mia Fiorentina sta vivendo un momento d'oro, ed ai viola sognare non costa nulla, ma per rimanere lassù servirà testa ed equilibrio".
Sull'Inter, sulla sua esperienza con Conte e sui migliori in casa nerazzurra"È una squadra completa e lo ha dimostrato a Verona. La stagione non è iniziata nel migliore dei modi, ma i nerazzurri sono ancora la squadra da battere ed i favoriti per lo scudetto. Conte al Napoli? È stata la scelta migliore per i partenopei. Quando ce l'ho avuto all'Inter mi disse che non mi facevo parte del progetto, ma io non mollai e lo feci ricredere. Fu una grande soddisfazione. I migliori attuali giocatori in maglia nerazzurra? Barella è cresciuto tantissimo, e può ancora crescere. Lautaro? In futuro può tranquillamente competere per il Pallone d'Oro".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Conferenze stampa
Vanoli: "Quando perdo sto di m***a. Beto-Pellegrino anche insieme, dubbio Ranieri"
Conferenze stampa
Vanoli: "Goncalves ha più gol e assist di tutti ma non dobbiamo farlo correre"
Esclusive
"Attacchiamo i mezzi spazi e l'ultimo terzo da grande squadra": cosa intende Vanoli
Radio e tv
Poesio: "La società si sta abituando alla sconfitta. Avrei già chiamato Paratici"
Radio e tv
Valcareggi: "Retrocedere? Chi lo dice si vuol male. Il mercato è da coppe Europee"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti