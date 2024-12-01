Su La Gazzetta dello Sport di oggi, le parole dell'ex Fiorentina ed Inter Borja Valero sul big match di questa sera. Ecco alcuni passaggi dell'intervista.

Sui sogni viola e sul pronostico per stasera

Sull'Inter, sulla sua esperienza con Conte e sui migliori in casa nerazzurra

"La mia Fiorentina sta vivendo un momento d'oro, ed ai viola sognare non costa nulla, ma per rimanere lassù servirà testa ed equilibrio"."È una squadra completa e lo ha dimostrato a Verona. La stagione non è iniziata nel migliore dei modi, ma i nerazzurri sono ancora la squadra da battere ed i favoriti per lo scudetto. Conte al Napoli? È stata la scelta migliore per i partenopei. Quando ce l'ho avuto all'Inter mi disse che non mi facevo parte del progetto, ma io non mollai e lo feci ricredere. Fu una grande soddisfazione. I migliori attuali giocatori in maglia nerazzurra? Barella è cresciuto tantissimo, e può ancora crescere. Lautaro? In futuro può tranquillamente competere per il Pallone d'Oro".