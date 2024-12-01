Le parole del "sindaco" Borja Valero sul match di stasera tra Fiorentina ed Inter

Redazione VN
borja Valero

VIDEO VN - Borja Valero: "La gente conosce il mio affetto per Firenze, l'Inter un onore"

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Su La Gazzetta dello Sport di oggi, le parole dell'ex Fiorentina ed Inter Borja Valero sul big match di questa sera. Ecco alcuni passaggi dell'intervista.

Sui sogni viola e sul pronostico per stasera

"La mia Fiorentina sta vivendo un momento d'oro, ed ai viola sognare non costa nulla, ma per rimanere lassù servirà testa ed equilibrio".

Sull'Inter, sulla sua esperienza con Conte e sui migliori in casa nerazzurra

"È una squadra completa e lo ha dimostrato a Verona. La stagione non è iniziata nel migliore dei modi, ma i nerazzurri sono ancora la squadra da battere ed i favoriti per lo scudetto. Conte al Napoli? È stata la scelta migliore per i partenopei. Quando ce l'ho avuto all'Inter mi disse che non mi facevo parte del progetto, ma io non mollai e lo feci ricredere. Fu una grande soddisfazione. I migliori attuali giocatori in maglia nerazzurra? Barella è cresciuto tantissimo, e può ancora crescere. Lautaro? In futuro può tranquillamente competere per il Pallone d'Oro".
Borja Valero

Lautaro: Acerbi
ROME, ITALY - OCTOBER 20: Lautaro Martinez and Francesco Acerbi of FC Internazionale attend before the Serie A match between AS Roma and FC Internazionale at Stadio Olimpico on October 20, 2024 in Rome, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

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