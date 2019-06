Stadio: meeting con Batistuta. Presto un altro confronto con Commisso

Il Corriere dello Sport si occupa del primo incontro fra Batistuta e la Fiorentina. A differenza degli altri quotidiani, qui si legge che l’esito è stato molto positivo e che l’argentino diventerà dirigente della Fiorentina in un tempo ancora non precisato. Ieri al Franchi c’erano anche Pradè e Montella, suo amici e sostenitori. Sempre secondo il quotidiano, all’incontro con Barone, ha partecipato anche Commisso telefonicamente. Manca il suo “sì” definitivo, soprattutto perché va trovato un ruolo preciso per Batistuta. Un nuovo incontro anche con lui sarà necessario proprio per definire questo.

