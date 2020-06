Stadio Firenze: quanti ripensamenti della politica 2015/19 (III terza parte)

08/02/2016 Torselli (FdI-An): “La ACF Fiorentina non ha chiesto alcuna proroga per la presentazione dei progetti del nuovo stadio”

“Non è assolutamente vero che ACF Fiorentina avrebbe chiesto una proroga alla data di scadenza per la presentazione dei progetti relativi al nuovo stadio, da realizzare nell’attuale area Mercafir così come, di conseguenza, non è vero che il comune di Firenze avrebbe concesso una proroga al 30 di giugno 2016. Ad oggi quindi resta tutto invariato: o entro la fine del mese di febbraio arriva il progetto, oppure Firenze potrà dare l’addio al sogno del nuovo stadio”. Così Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale, dopo aver posto un’interrogazione sul tema all’assessore Perra nel corso del consiglio comunale odierno.

“Temiamo che le possibilità che la famiglia Della Valle presenti, entro 20 giorni scarsi da oggi, il progetto e l’offerta economica definitivi per la realizzazione del nuovo stadio, siano ridotte al lumicino. Del resto siamo da sempre convinti, e oggi lo siamo ancora di più, nella speranza di sbagliarci completamente, che l’attuale proprietà della ACF Fiorentina non abbia nessuna intenzione di finanziare il trasferimento della Mercafir all’Osmannoro e, contemporaneamente, di finanziare la costruzione del nuovo stadio. Vediamo se almeno, in questo modo, riusciremo a salvaguardare i lavoratori e gli operatori del mercato”.

Il progetto della Fiorentina ancora non arriva e dal quartiere si torna a parlare della copertura integrale dello stadio

22/02/2016 Il gruppo PD al quartiere 2 presenta una mozione per la copertura dello stadio Franchi

Il gruppo PD al Consiglio di quartiere 2 ha presentato una mozione dove chiede la riqualificazione dell’Artemio Franchi in attesa della realizzazione del nuovo stadio. In particolare la mozione chiede di provvedere alla copertura integrale del Franchi anche per i settori che oggi risultano scoperti (Curve e Maratona) e l’eliminazione delle barriere architettoniche ancora purtroppo presenti nell’impianto come per esempio in Tribuna Stampa.

(…)

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Quartiere 2 CHIEDE AL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Di predisporre tutti gli atti necessari al fine di completare, con riferimento ai settori che oggi ne sono privi (Curve e Maratona), la copertura dello stadio “Artemio Franchi” di Firenze

Di realizzare tutti gli interventi che si rendano necessari per garantire la completa fruizione dello stadio da parte di persone affette da qualsivoglia tipo di disabilità.

Come è naturale dagli esponenti dell’opposizione arrivano critiche alla proposta del PD e pronta la replica di Pierguidi

23/02/2016 Copertura dello stadio Artemio Franchi. Pierguidi (Presidente del Quartiere 2) replica a Torselli e Semplici

“Proprio perché al Franchi, quando piove, i tifosi continuano a bagnarsi come quartiere 2 proponiamo di realizzare opere di ammodernamento per poter usufruire dello stadio anche quando la Fiorentina si sarà trasferita nel nuovo impianto”. Il presidente del quartiere 2 Michele Pierguidi replica ai consiglieri Torselli (FdI-AN) e Semplici (FI) che hanno polemizzato con la proposta del gruppo PD al Consiglio di quartiere di coprire lo stadio del Campo di Marte rispolverando un progetto che era stato presentato da Giovanni Galli. “E’ chiaro che siamo a favore del nuovo stadio! E’ altrettanto chiaro che il Franchi è inadeguato. Siamo preoccupati di cosa sarà dell’Artemio Franchi quando la Fiorentina sarà nel nuovo stadio. Non vogliamo che Firenze si ritrovi con impianti simili al Flaminio di Roma o al Filadelfia di Torino, adesso in totale degrado. Esigiamo attenzione per il Franchi! Quando piove i tifosi si bagnano, i servizi igienici sono vecchi, le curve troppo distanti, le barriere architettoniche della tribuna da abbattere. Siamo – spiega il presidente del quartiere 2 Michele Pierguidi – per uno stadio comodo e fruibile da parte di tutti. Si può pensare di riqualificarlo a pezzi, come hanno fatto a Udine ma vorrei sottolineare che la copertura, proposta nella mozione del gruppo PD in Consiglio di quartiere, non è la soluzione ai problemi della Fiorentina. Vogliamo un impianto funzionale anche quando la società viola non giocherà più al Franchi. I progetti per la copertura sono tanti, saranno eventualmente valutati quelli più idonei per rendere lo stadio più funzionale e più moderno”.

Arriviamo alla scadenza e l’amministrazione di Firenze predica ottimismo sulla realizzazione dell’operazione Mercafir

27/02/2016 Assessore Perra: “Al lavoro per predisporre tutti gli atti, da Fiorentina ribadito interesse alla realizzazione dell’opera”

“Il Comune di Firenze sta lavorando alla predisposizione di tutti gli atti necessari per procedere alla realizzazione del nuovo stadio e del nuovo mercato ortofrutticolo. Lo stesso sta facendo ACF Fiorentina, da cui arriva un chiaro ribadito interesse a procedere alla realizzazione dello stadio, opera complessa di cui si parla da un paio di decenni”. Così l’assessore all’Urbanistica Lorenzo Perra in merito alla realizzazione del nuovo stadio e dei nuovi mercati.

Ma l’ottimismo viene fiaccato da una proroga chiesta da ACF Fiorentina per arrivare a fine anno

01/03/2016 Stadio, approvata dalla giunta la proroga per la presentazione del progetto definitivo

È fissato al 31 dicembre 2016 il nuovo termine per la presentazione del progetto definitivo dello stadio. Lo ha deciso oggi la giunta dando il via libera alla delibera di proroga, a seguito della lettera inviata il 23 febbraio scorso al Comune da Acf Fiorentina. “Confermiamo l’intenzione del Comune di chiudere l’operazione stadio entro l’anno, siamo impegnati al massimo su questo obiettivo e sulla realizzazione del nuovo mercato”, ha detto l’assessore all’Urbanistica Lorenzo Perra.

La giunta conferma il pubblico interesse della proposta presentata da Fiorentina. Tale dichiarazione di pubblico interesse resta risolutivamente condizionata a che l’Acf Fiorentina presenti il progetto definitivo dell’opera entro il termine del 31 dicembre 2016. Il 23 febbraio scorso Acf Fiorentina ha presentato al Comune di Firenze una nota nella quale ha comunicato che le indagini tecniche preliminari “hanno confermato la fattibilità di massima dell’intervento, seppure con alcune modifiche di carattere tecnico da apportare al progetto” e ha ribadito “la volontà di dar corso all’elaborazione del progetto e del relativo piano economico finanziario”. Con la stessa nota, la società ha chiesto una proroga per la presentazione del progetto definitivo a partire dalla data di approvazione della delibera che conferma il pubblico interesse.

Dopo l’approvazione della proroga cala il silenzio sulla questione stadio per diversi mesi e solo a luglio Nardella si esprime sullo spostamento della Mercafir senza il quale il progetto non va avanti

22/07/2016 Mercafir, Nardella: «A settembre riunioni tecniche su spostamento a Osmannoro. Entro la fine dell’anno tutte le questioni saranno sciolte»

l nuovo mercato sarà realizzato all’Osmannoro e c’è la totale disponibilità dell’amministrazione comunale ad approfondirne tutti gli aspetti tecnici. La posizione del Comune è stata ribadita durante l’incontro, questa mattina a Palazzo Vecchio, tra il sindaco Dario Nardella, gli assessori Lorenzo Perra (urbanistica), Stefano Giorgetti (lavori pubblici) e Giovanni Bettarini (sviluppo economico) e soci ed operatori della Mercafir. «Abbiamo scelto di parlare direttamente con gli operatori del mercato ortofrutticolo per trovare la migliore soluzione possibile insieme a loro – ha spiegato il sindaco Nardella – le parti, naturalmente, hanno ribadito le loro posizioni».

«Il percorso dello stadio e della proposta di project va avanti – ha aggiunto – l’amministrazione intende coinvolgere ed illustrare agli operatori la soluzione a tutti gli argomenti in materia di viabilità, logistica e organizzazione del mercato nella nuova area individuata dal Comune».

«A settembre cominceranno le riunioni tecniche – ha concluso il sindaco – ed entro la fine dell’anno tutte le questioni saranno sciolte»

Come se non bastasse la proroga chiesta dalla Fiorentina e il problema dello spostamento della Mercafir si affaccia la questione aeroporto

11/10/2016 Stadio e aeroporto, Amato (Alternativa Libera): “Il Comune dribbla e non si esprime di nuovo sull’incompatibilità tra stadio e aeroporto”

“Il Comune non si esprime di nuovo sull’incompatibilità del nuovo aeroporto con la costruzione della stadio e della cittadella viola, come già aveva fatto quando aveva dato il proprio parere tecnico sul Masterplan aeroportuale, dato alla Regione nell’ambito della VIA nel maggio dell’anno scorso, dove non veniva fatto alcun cenno al nuovo stadio già previsto a Novoli”. Lo rende noto Miriam Amato, consigliera comunale di Alternativa Libera, che ha presentato una domanda d’attualità sulla questione. “Il generale Battisti, ex ispettore dell’agenzia nazionale sicurezza volo, ha evidenziato in un rapporto tutte le criticità del nuovo aeroporto e una incompatibilità con la realizzazione del nuovo stadio, oltreché con altri edifici rilevanti presenti nell’area, come il polo scientifico, la nuova Scuola Marescialli e il Casello A/11. Ma su tutto questo il Comune decide di non rispondere e di non prendere posizione, con l’assessore Perra che si limita ad affermare di attendere la Valutazione di impatto ambientale da parte del ministero Ambiente, che potrebbe non far cenno allo stadio, visto che l’amministrazione comunale non ha posto la questione, quando avrebbe dovuto farlo con il proprio parere tecnico sul Masterplan aeroportuale alla Regione nell’ambito proprio del procedimento della VIA nel maggio 2015”.

“… Così come è bizzarro continuare a sponsorizzare l’ampliamento di Peretola e al contempo strizzare l’occhio ai tifosi viola con gli annunci sul nuovo stadio, quando le normative non permettono di realizzare entrambe le infrastrutture. La stessa giurisprudenza – conclude Amato – ha ribadito recentemente l’importanza di vincoli e limitazioni relativi agli ostacoli che possono costituire pericoli per la navigazione aerea”.

24/11/2016 Aeroporto e nuovo Stadio, Grassi: “ Si naviga a vista, si cambia idea ogni mese”

“Si fanno e si disfano strade e ponti. Il nuovo stadio a Novoli nell’area Mercafir, che si sposta da Novoli a Castello, così Unipol può ripensare a case, alberghi e centri commerciali, che saranno lontani dalla nuova pista dell’aeroporto, parallela all’autostrada, che nel frattempo da due passa a tre corsie, con l’inceneritore accanto. Non vi sembra Sims City davvero?” Così Tommaso Grassi, capogruppo di Firenze riparte a sinistra, commenta la seduta straordinaria del Consiglio comunale sul tema dell’aeroporto. E incalza: “Sappiamo bene che far quadrare tutto senza creare danni non è facile, soprattutto quando gli elementi in gioco sono concatenati. Purtroppo questo succede quando non si vedono altre strade da percorrere, come ha in testa l’amministrazione di Firenze”.

“Eppure un’altra strada era possibile – spiega il consigliere – e non si è voluto provare neanche a discuterne. E’ per questo che il dubbio che realizzare il nuovo stadio sia solo un’operazione per costruire nuovi metri quadrati di alberghi e di destinazioni commerciali. E non per risolvere la situazione di Campo di Marte”.

“E poi sarà compatibile con i vincoli del nuovo aeroporto? Ad oggi non è dato sapere. Visto che – continua il capogruppo dell’opposizione di sinistra in Palazzo Vecchio – la Valutazione di impatto ambientale non arriva e non sappiamo se continuano ad insistere gravi problematiche dal punto di vista ambientale e sanitario. Insomma si racconta una storia che non sappiamo se poi si realizzerà. Le rassicurazioni non bastano più”.

24/11/2016 Nuovo stadio, Torselli (FdI-An): “La politica e la Fiorentina hanno utilizzato lo stadio per farsi pubblicità: ora il Sindaco deve fare chiarezza”

“Basta nascondersi dietro assurdi giri di parole: sul nuovo stadio, sia la politica cittadina, sia la Fiorentina hanno speculato per fini di propaganda e di pubblicità. Nel 2009 Matteo Renzi, in campagna elettorale, raccontava che se avesse vinto le elezioni, avrebbe mostrato l’immagine della prima pietra del nuovo stadio in occasione della prima giornata di campionato, stagione 2009/2010. La Fiorentina ha rilanciato, in almeno un paio di occasioni, annunciando progetti avveneristici ogni qualvolta abbia avvertito la necessità di distrarre i tifosi dalle delusioni per stagioni di calciomercato inesistenti o per risultati sportivi deludenti. Adesso basta con questo ping-pong: è arrivata l’ora del coraggio e della chiarezza”. Così Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, in occasione della seduta straordinaria sul futuro dello stadio e dell’aeroporto.

“La Fiorentina sta facendo trapelare da settimane la voce – ha detto Torselli – che prima di Natale presenterà il progetto del nuovo stadio. Ebbene, spieghiamo ai cittadini fiorentini che quel progetto, per avere un valore concreto e poter dare avvio alle procedure per la realizzazione del nuovo stadio, dovrà essere un progetto definitivo e non l’ennesimo progetto preliminare che non servirebbe a nulla, se non a continuare con la speculazione e la propaganda. Se il Sindaco di Firenze vuol sottrarsi a questo ‘rimpallo’ di slogan tra politica e Fiorentina – conclude Torselli – trovi il coraggio, se il 31 di dicembre non sarà stato consegnato a Palazzo Vecchio alcun progetto definitivo da parte di ACF Fiorentina SPA, di annunciare ai fiorentini che, almeno per adesso, il nuovo stadio non si realizzerà. In molti ci resterebbero male, per primo il sottoscritto, ma almeno avremmo messo fine ad un teatrino che sta durando da troppo tempo”.

Ed in extremis la Fiorentina consegna la documentazione richiesta

29/12/2016 Nuovo stadio, consegnata da Acf Fiorentina la documentazione al Comune

Acf Fiorentina spa ha consegnato ieri, 28 dicembre 2016, al Comune di Firenze la documentazione “relativa al progetto del nuovo stadio redatto in conformità allo studio di fattibilità dichiarato di pubblico interesse dalla Giunta Comunale”, come si legge dalla nota di trasmissione. “Il progetto prevede la realizzazione di un impianto destinato in modo prioritario agli eventi sportivi calcistici con capienza di circa 40.000 posti a sedere, garantendo nel contempo una flessibilità in modo da consentire l’utilizzo anche per eventi non sportivi”. Il responsabile del procedimento attiverà l’istruttoria della documentazione presentata per definire la prosecuzione della procedura attivata da Acf Fiorentina, ai sensi della legge 147/2013 articolo 1, comma 304.