Stadio, Commisso e l’incontro con Lotti: c’era anche un uomo di fiducia del premier Conte

Nei giorni scorsi Rocco Commisso ha incontrato l’ex ministro dello Sport Luca Lotti (LEGGI QUI) per affrontare il tema stadio. Insieme a loro c’era anche Andrea Benvenuti, segretario particolare del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il patron viola vuole capire come muoversi dopo le novità introdotte dal famoso emendamento per arrivare il prima possibile al via libera per i lavori. La Fiorentina presenterà uno “schema di progetto”, pare che questa volta sia ancora più ambizioso del primo realizzato che venne bocciato dalla Soprintendenza. Lo scrive Il Corriere dello Sport.

