Stadio alla Mercafir, i dettagli del progetto proposto alla Fiorentina: parla l’autore

Durante A pranzo con il Pentasport è intervenuto l’architetto Pierattelli, autore del progetto avanzato in questi giorni (LEGGI):

“Nell’era Della Valle era venuta fuori l’esigenza di spostare lo stadio nell’area Mercafir; abbiamo deciso di dare il nostro contributo, non vuole essere un’imposizione, ma solo l’idea su posizionamento ed estetica. Di sicuro la Mercafir è la soluzione migliore per rimanere a Firenze. L’idea nasce per porre lo stadio al centro di un nuovo sistema di infrastrutture e servizi per quella zona della città. Si parte riducendo la Mercafir della metà, senza spostarla a Castello; poi l’unione tra l’area delle palazzine che si affacciano sul viale e la parte urbana nella quale si può inserire lo stadio.

Sfruttare tutta l’area sarebbe un enorme vantaggio, ma anche noi come studio ci siamo preoccupati di comprimere tutti i servizi nella parte bassa, con una serie di edifici a correlazione dello stadio intorno, soprattutto in tema Olimpiadi; per di più ci potrebbe essere anche tutta l’area accanto, tutta edificabile, che è una sorta di “buco”. Si potrebbe creare tutta un’area nuova. I tempi sarebbero più veloci, sicuramente lo spostamento sarebbe più semplice e si potrebbe lavorare da subito all’interno dell’area.

All’inizio dell’area Mercafir c’è un binario quasi inutilizzato, potrebbe essere riutilizzato come people mover, una specie di trenino su binari che avrebbe la stessa funzione della tramvia. Per quanto mi riguarda sarebbe bello poterne parlare in comune, ma non c’è nulla di ufficiale, deciderà la Fiorentina.”